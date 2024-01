Zu den Personen: Winfried König ist 1947 in Angermünde geboren. 1963 kam er nach Karlsruhe, wo er zuletzt als Programmierer arbeitete. 1973 gründete er den „Krankenhausfunk“, der später in „Klinikfunk Karlsruhe“ umbenannt wurde. Das erste Studio war winzig klein und befand sich in der damaligen Landesfrauenklinik (neben dem Rathaus West). 1990 zog man um, seitdem sendet man aus einem Studio auf dem Gelände des Städtischen Klinikums.

König ist nicht nur Gründer, sondern bis heute Sendeleiter des Klinikfunks. Beate König wurde 1956 in Neuburgweier geboren. Sie arbeitet in einer Großpflegestelle für Tageskinder in Karlsruhe. Seit ihrer Hochzeit 1983 ist sie als Moderatorin beim Klinikfunk tätig.

Vorbild: „Ich mache niemanden nach. Was wir hier machen, soll alles einmalig sein“ (Winfried König).

Motto: „Es ist mein Bestreben, dass die Leute hier zufrieden rausgehen“ (Winfried König). „Leben und leben lassen“ (Beate König).