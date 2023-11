Bruchhausen und KIT SC noch sieglos

Fußball-Kreisliga Karlsruhe: Meister-Zweikampf zwischen Fortuna Kirchfeld und Fvgg Weingarten

In der Fußball-Kreisliga Karlsruhe bahnt sich ein Duell um den Titel an. Fortuna Kirchfeld liegt an der Spitze, dicht gefolgt von der punkt- und torgleichen Fvgg Weingarten. Im Tabellenkeller sieht es für ein Duo immer düsterer aus.