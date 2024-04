Darts-Abteilung

KSC-Kapitän Flickinger: Darts-Heimspiele im Wildpark „wären mega“

Zuletzt hat der Karlsruher SC in der Darts-Bundesliga seine erste Saison-Niederlage kassiert. Am Wochenende steht der siebte Spieltag an. Kapitän Florian Flickinger will zurück in die Erfolgsspur.