Die Schlagzeilen zur Künstlichen Intelligenz (KI) überschlagen sich. Jetzt kündigt sogar Paul McCartney einen allerletzten Beatles-Song an, bei dem die KI die Stimme des vor 43 Jahren ermordeten Sängers John Lennon simulieren wird. „Beängstigend, aber auch aufregend“ findet der Ex-Beatle die Entwicklung und gibt damit ziemlich zutreffend auch den Diskussionsstand in der BNN-Redaktion wieder.

Auch wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den Möglichkeiten von ChatGPT & Co. Mittlerweile sind wir uns ziemlich sicher, dass KI-Systeme die journalistische Arbeit in den nächsten Jahren erleichtern wird. Beispielsweise bei der tagtäglichen Suche nach dem berüchtigten Fehlerteufel in Artikeln. Vermutlich wird sich auch die Zeitungsproduktion viel stärker als bislang automatisieren lassen.

BNN sieht auch die großen Gefahren dieser neuen technischen Revolution

Doch bei aller Fortschrittsfreudigkeit sehen wir bei den BNN auch die großen Gefahren dieser neuen technischen Revolution. In den Händen von Diktatoren und Populisten sind KI-Systeme eine unmittelbare Gefahr für die Demokratie, weil sich gefälschte Informationen leicht und massenhaft verbreiten lassen.

Wenn die Wahrheit auf der Strecke bleibt, weil sie den Mächtigen nicht in den Kram passt, ist unser gesamtes Zusammenleben bedroht. Schon heute bieten die Sozialen Netzwerke und das Internet ein Sammelsurium an Fake-News, künftig könnten sie davon regelrecht überschwemmt werden.

Wem können wir dann überhaupt noch trauen? Die Antwort liegt auf der Hand: dem Qualitätsjournalismus. Genau hier sehen wir bei den BNN eine ganz wichtige Zukunftsrolle. In unserem Zeitungshaus arbeiten mehr als 120 ausgebildete Redakteurinnen und Redakteure sowie mehrere hundert freie Journalisten mit einem klar definierten Pressekodex. Wir garantieren für die Echtheit unserer Nachrichten. Deshalb werden wir auf keinen Fall eigene Autorenbeiträge mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen lassen.

Wir recherchieren und überprüfen unsere Informationen eigenständig. Und wenn wir KI einsetzen, wie möglicherweise in Zukunft bei der Überarbeitung von Online-Polizeimeldungen, dann werden wir dies kenntlich machen. Das versprechen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Auch wenn die Nachrichtenlage immer häufiger manipuliert werden sollte, können Sie sich auf uns verlassen.