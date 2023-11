Langer Ölfilm auf dem Rhein bei Karlsruhe entdeckt

Passanten haben in der Nähe des Karlsruher Hafens einen langen Ölfilm auf dem Rhein entdeckt. Die Polizei sucht nach Ursachen.

Am Freitagmorgen haben Passanten einen circa sieben Kilometer langen Ölfilm auf dem Rhein bei Karlsruhe entdeckt.

Wie das Polizeipräsidium Einsatz am Freitag berichtete, gelangte in der Nähe des Stadthafens Karlsruhe Öl in den Rhein. Wie groß die Verschmutzung ist, sei noch nicht bekannt.

Ein Polizeihubschrauber war zur Überprüfung der Wasserverschmutzung ebenfalls im Einsatz, berichtet das Polizeipräsidium Einsatz.

Öl auf dem Rhein bei Karlsruhe: Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Nachmittag war ein Polizeiboot zu Sondierungen auf dem Rhein unterwegs.

Ersten Einschätzungen zufolge scheint es sich nicht um größere Mengen Öl gehandelt zu haben. Nördlich der Zufahrt zum Ölhafen hatte sich nach Darstellung von Beobachtern der Ölfilm bereits verwirbelt. Eine Ursache des Ölfilms konnte zunächst nicht festgestellt werden.