Himmlischer Beistand

Marathon-Engel unterstützen die Läufer - und liefern auch Wegzehrung

Sie helfen den Läufern auf den letzten 5,2 Kilometern mit „himmlischer“ Unterstützung: Einer der insgesamt 321 Engel, die in diesem Jahr gemeldet waren, sorgte auf der Strecke für einen besonderen Einsatz. Als eine Läuferin vor ihr in der Günter-Klotz-Anlage erschöpft zu schwanken begann und in die Knie ging, kam ihr der Marathonengel zur Hilfe und kümmerte sich.