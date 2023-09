Beim Baden-Marathon geht es 42,195 Kilometer durch Karlsruhe

Noch wenige Tage, dann werden sie losgelassen: Tausende von Läufern, die unterschiedlich lange Strecken beim Baden-Marathon Karlsruhe unter ihre Beine nehmen. Am Sonntag, 17. September, wird die Fächerstadt im Zeichen von Marathon, Halb-Marathon, Team-Marathon, Gesundheitslauf und von einem Inklusionslauf stehen. Aus Sicht des Veranstalters, der Verein Marathon Karlsruhe, gibt es jetzt schon Positives zu vermelden. Von über 8.000 Meldungen wird aktuell ausgegangen. Und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Damals wurden um die 6.000 Meldungen registriert.

Dass ein Lauf in dieser Größenordnung – es handelt sich um den 39. Baden-Marathon – für alle Beteiligten, für Zuschauer, Anwohner oder Verkehrsteilnehmer nicht geräuschlos und ohne Einschränkungen über die Strecke geht, dürfte sich von selbst verstehen. Obendrein wartet der Baden-Marathon mit einigen Neuerungen auf. Nachfolgend ein Überblick über wichtige Eckdaten und Infos zu dem Laufevent, für dessen reibungslosen Ablauf über 900 Helfer sorgen wollen.

Steigende Anmeldezahlen für den Karlsruher Baden-Marathon

In allen Wettbewerben können Marathon-Geschäftsführer Fried-Jürgen Bachl und sein Team steigende Anmeldezahlen verzeichnen. Knapp 4.000 Läuferinnen und Läufer haben für den Halb-Marathon gemeldet; gut 900 sind es beim Marathon.

Beim Team-Marathon mit bis zu vier Startern pro Mannschaft kann zurzeit von knapp 200 Teams ausgegangen werden. Es handelt sich um einen in dieser Form neuen Wettbewerb, bei dem nicht auf eine Staffel, sondern auf echte Teamarbeit gesetzt wird.

Teamgeist verlangt auch der Inklusionslauf von seinen Teilnehmern ab. Neu ist der AOK-Gesundheitslauf. Mit einer „menschlichen“ Länge von 11,5 Kilometer richtet er sich an all diejenigen, die den Marathon (42,195 Kilometer) und den Halb-Marathon (21,1 Kilometer) links liegen lassen wollen.

Walking-Wettbewerbe und tags zuvor Läufe für den Läufernachwuchs, wie beispielsweise der Mini-Marathon, komplettieren das Gesamtpaket Baden-Marathon. Die Wettbewerbe für den Läufernachwuchs beginnen am Samstag im Carl-Kaufmann-Stadion ab 13 Uhr. Meldungen und Nachmeldungen sind noch möglich.

Beim Baden-Marathon starten auch einige Spitzenathleten aus der Region. Die Siegerzeit bei den Männern dürfte zwischen 2:20 und 2:30 Stunden liegen, bei den Frauen um die 2:50 Stunden.

Zu diesen Startzeiten geht es los

Am Sonntag um 9.30 Uhr geht es los. Dann werden unübersehbar zwischen Europahalle und Carl-Kaufmann-Stadion der Marathon, der Halb-Marathon und der Team-Marathon gestartet. Die Starts erfolgen zeitlich versetzt. Bis alle losgelaufen sind, wird einige Zeit vergehen. Keine Sorge, die automatische Zeitmessung per integrierten Chip in der Startnummer registriert alles.

Die Gesundheitsläufer werden um 13 Uhr auf dem Gelände des Post Südstadt Karlsruhe (Ettlinger Allee 9) auf die Strecke geschickt – die Inklusionsläufer um 13.30 Uhr beim Schloss Karlsruhe. Zieleinlauf ist für alle das Carl-Kaufmann-Stadion.

Zahlreiche Aktionen auch neben der Strecke

Alle Hauptstrecken führen durch zentrale Teile der Innenstadt und zum Schloss. Auch gehören die Streckenabschnitte durch den Citypark Ost zu den Highlights der Läufe. Dort und in der Innenstadt ist erfahrungsgemäß – nicht nur mit Blick auf die Zuschauer – am meisten los.

Das Baden-Marathon-Begleit- und Unterhaltungsprogramm folgt diesmal dem Motto „Emotions + Beat“. Es wird (wie die Jahre zuvor) an markanten Punkten getanzt und nun auch Musik gemacht. „Wer was zur Unterhaltung betragen möchte, ist herzlich eingeladen“, verkündet Bachl. Also ran an die Waschbretter, Schlagzeuge, Gitarren, Alpenhörner (tatsächlich zu hören im Weiherfeld), um für Stimmung zu sorgen.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen

Damit ist rechnen. Als analoge Vorabinformationen wurden jetzt schon entlang der Strecke 250 Hinweisschilder aufgestellt, auf denen Verkehrsbeeinträchtigungen kommuniziert werden.

Zudem ist es ratsam, mal einen Blick auf die Seite www.badenmarathon.de/strecke zu werfen. Unter dem Link „Informationen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer“ sind unter anderem Straßensperrungen aufgeführt. Wenn möglich, empfiehlt sich die Anreise mit dem ÖPNV. Die Fahrkarten sind im Anmeldepaket enthalten.

Auch Nachmeldungen sind möglich

Am Samstag ist das von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 7 bis 9 Uhr jeweils in der Lina-Radke-Halle (Steinhäuserstraße 29) möglich. Gleiches, Ort und Zeit, gilt für Nachmeldungen.