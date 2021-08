Von Verkehrskontrollen bis zu Einsätzen bei KSC-Spielen: Martin Plate hat als Polizist schon viel erlebt. Seit 2018 ist er Leiter der Karlsruher Verkehrspolizeiinspektion und sieht in der Personalausstattung der Polizei Nachholbedarf.

Martin Plate wusste schon immer, was er einmal werden wollte. „Ich habe in meinem ganzen Leben genau eine Bewerbung geschrieben“, sagt er. „Das war in der Abizeit und ich wollte unbedingt zur Polizei.“

Die Bewerbung war erfolgreich und nach vielen Stationen in mehreren baden-württembergischen Städten trägt der 54-jährige Polizeidirektor inzwischen eine Uniform mit drei goldenen Sternen und ist seit Dezember 2018 Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe oder kürzer: Chef der Verkehrspolizei.

„Ich arbeite in einem Traumberuf mit vielen Facetten“, freut sich der zweifache Familienvater, der trotz seiner vielen beruflichen Wechsel nie umzog und immer von seinem Wohnort Hohenwettersbach aus zu den diversen Dienststellen pendelte.