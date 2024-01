Steigende Infektionszahlen

Mehr Kinder betroffen: Was man über die aktuelle Grippewelle wissen muss

Seit Dezember mehren sich Fälle von Influenza in Deutschland, der Scheitelpunkt der Welle ist vielleicht noch nicht erreicht. Auffällig ist die Zahl an sehr jungen Erkrankten. Mediziner erinnern an die Impfung.