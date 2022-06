Motorradfahrer bei Unfall in Karlsruhe leicht verletzt

Bei einem Unfall in Karlsruhe ist es am Dienstag zu einem leicht verletztem Motorradfahrer gekommen. Eine Frau hat ihn offenbar beim Abbiegen übersehen.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagmittag bei einem Unfall an der Einmündung der Willy-Brandt-Allee in den Adenauerring leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jährige offenbar von einer Pkw-Fahrerin übersehen.

Der junge Mann ist bei Grünlicht mit seinem Motorrad von der Willy-Brandt-Allee aus Richtung Neureut kommend in den Adenauerring eingeboten. Eine 20-jährige Autofahrerin, die auf der Willy-Brandt-Allee in der Gegenrichtung unterwegs war, übersah offenbar den Motorradfahrer. Dieser musste stark bremsen und stürzte hierbei.

Weil er keine geeignete Schutzkleidung getragen hat, erlitt der Mann leichte Verletzungen. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.