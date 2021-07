Nach Demolierung eines Pkws in der Karlsruher Oststadt werden Zeugen gesucht

Wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte, wurde am Mittwoch die Heckscheibe eines geparkten Pkws in der Karlsruher Oststadt zertrümmert. Dabei richtetet der Täter einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro an.

Das Fahrzeug wurde gegen 14.30 Uhr von der Fahrzeughalterin in der Dunantstraße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt. Gegen 21.30 Uhr wurde sie dann durch eine Anwohnerin auf den Schaden ihres Twingos aufmerksam gemacht.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.