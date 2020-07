Sechs Streifen vor Ort

Neureut: Streiterei in Straßenbahn eskaliert

In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der S-Bahn-Haltestelle Bärenweg in Neureut aneinandergeraten. Sechs Streifenwagen waren vor Ort, um die Konfliktparteien voneinander zu trennen.