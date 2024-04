Das Wochenende steht vor der Tür. Am Samstag soll es mit 22 Grad perfektes Biergarten-Wetter geben. Die BNN haben eine Auswahl an Biergarten zusammengestellt, die mit guten Preisen und Kinderfreundlichkeit punkten.

Nach Feierabend ein kühles Bier oder ein Glas Wein, dazu ein Schnitzel mit Pommes, ein Wurstsalat oder etwas Vegetarisches – und das bitte unter freiem Himmel. In der Region gibt es eine Vielzahl an Biergärten.

An diesem Samstag soll es mit 22 Grad perfektes Biergarten-Wetter geben. „Das Wochenende wird heiter bis wolkig“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Samstag bleibe trocken. Nur im Bergland sei es etwas kühler bei 18 Grad in der Spitze.

Am Sonntag werden dann 18 Grad im Südwesten mit leichtem Regen erwartet. Im Osten bleibt es trocken bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Auch zum Wochenstart bleibt es laut DWD trocken und freundlich bei bis zu 23 Grad.

Die BNN haben eine Auswahl an Biergärten zusammengestellt, die mit Preisen, Kinderfreundlichkeit und Gerstensaft punkten. Diese Aufzählung ist exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Vogelbräu: das Unfiltrierte für 4,90 Euro

Am Vogelbräu kommt nicht vorbei, wer gerne auf der Bierbank sitzt. Eine durchaus beliebte Ausflugsvariante Vogel-Liebhabern ist das Vogel-Triple, also der aneinandergereihte Besuch der Biergärten in Durlach, Ettlingen und am Stammsitz in Karlsruhe.

Überall gibt es natürlich das klassisch Unfiltrierte, dazu je nach Saison weitere Bier-Sorten. Im Frühjahr etwa das Maibock. Wer will, kann sich auf dem Vogelbräu-Braukalender immer auf dem Laufenden halten. Auf der Speisekarte finden sich außer klassischen Biergarten-Snacks auch vegane wie vegetarische Gerichte. Das Bier (0,5l) gibt es im Vogelbräu für 4,90 Euro.

Badisch Brauhaus in Karlsruhe: 4,60 Euro für das große Bier

Das Brauhaus liegt sehr zentral, nur wenige Schritte vom Europaplatz entfernt in der Stephanienstraße. Wer den Gastraum zum Biergarten hin durchquert, vergisst schnell, dass er sich in der Karlsruher Innenstadt befindet. Im Innenhof des Häuserblocks kann man den Straßenlärm nicht mehr hören.

Der Freisitz ist halb überdacht. Ums Wetter braucht man sich daher nicht zu sorgen. Das Bier (0,5l) kostet dort 4,60 Euro.

Kühler Krug punktet mit Feierabendbier für 3,40 Euro und Spielplatz

Am nördlichen Ufer der Alb lädt die Karlsruher Hausbrauerei Kühler Krug zum entspannten Biergarten-Besuch ein. Die große Terrasse liegt direkt an einem großen Kinderspielplatz in der an der Günther-Klotz-Anlage und punktet daher auch bei Familien. Das hauseigene Bier (0,5l) kostet 4,80 Euro. Für Sparfüchse bietet das Brauhaus zwischen 16 und 18 Uhr ein Feierabendbier für 3,40 Euro (0,5l) an.

Ab 1. Mai geöffnet: der Hoepfner Burggarten in der Karlsruher Oststadt

Mit den großen Kastanienbäumen zählt der Hoepfner Burggarten in Karlsruhe zweifelsohne zu den schönsten und ältesten Biergärten der Region. Wer gerne kleine Gerichte und frische Biere trinkt, findet in dem Biergarten – je nach Wunsch – ein schattiges oder sonniges Plätzchen. Der Biergarten ist ab dem 1. Mai geöffnet. Das Bier (0,5l) kommt hier auf 5,20 Euro.

Wolf-Brauhaus in der Karlsruher Südstadt

Die Traditionsadresse in der Karlsruher Südstadt ist das Wirtshaus Wolf am Werderplatz. Dort gibt es neben Wolf-Bieren und Wirtshaus-Klassikern, wie hausgemachte Maultaschen (mit und ohne Fleisch) auch leckere Tapas. Oder die fast schon unvermeidlichen Burger sowie Pizzen. Das Bier (0,5l) ist dort, je nach Sorte, ab 4,50 Euro zu haben.

Alter Brauhof in der Karlsruher Südweststadt

Mit einem gemütlichen Biergarten punktet das Restaurant „Alter Brauhof“ in der Karlsruher Südweststadt. Doch auch der.-Innenbereich lohnt sich. Er ist rustikal ausgestattet mit viel Kostbarkeiten aus vergangenen Tagen.

Schützenhaus auf dem Durlacher Turmberg

Das Schützenhaus auf dem Karlsruher Turmberg ist ein beliebtes Ausflugsziel mit einem traumhaften Blick über die Karlsruher Rheinebene. Fans der badischen Küche werden auf der Speisekarte mit Sicherheit fündig.

Der Kaisergarten in der Karlsruher Weststadt punktet mit eigenem Spielplatz

Der Kaisergarten in der Karlsruher Kaiserallee bringt badische Küche und Gerichte vom Lavastein-Grill auf den Tisch. Besonders schön bei warmen Temperaturen ist der große Biergarten mit eigenem Kinderspielplatz.

Restaurant Gartenzwerg in Karlsruhe-Rüppurr: Idyll in Kleingartenanlage mit Spielplatz

Wer sich aufmacht in die zwischen Rüppurr und Weiherfeld gelegene Kleingartenanlage, findet dort ein kleines Idyll: Einen gastronomischen Betrieb mit Tischen im Grünen, unter herrlich grünen Bäumen, abseits der Großstadthektik, und eine Terrasse, die blitzschnell Urlaubsgefühle weckt.

Es gibt Fisch und Steak und Platten voller leckerer Vorspeisen, die auch Vegetarier glücklich machen. Natürlich kann man in dieser grünen Oase aber einfach nur ein kühles Pils genießen, wie im Biergarten eben. Für das große Bier (0,5l) fallen dort 4,60 Euro an. Außerdem punktet das Restaurant mit einem kleinen Spielplatz im Außenbereich.

Appenmühle und Künstlerkneipe in Karlsruhe-Daxlanden

Die Künstlerkneipe punktet mit rustikalen Gerichten für den kleineren Geldbeutel. Besonders entspannt speisen hier auch Familien mit jüngeren Kindern. Für den Nachwuchs gibt es in der Ecke einen großen Sandkasten (reichlich bestückt mit Sandspielzeug) und eine Kletterwand.

Die Appenmühle gilt als kleines Idyll an der Alb und ist noch so etwas wie ein Geheimtipp. Die neuen Pächter (seit Februar 2024) haben einen großen Teil der Speisekarte behalten. Zudem soll es „Oma-Gerichte“ wie Senf-Eier und Kohl- und Rinderrouladen geben. Gelegentlich möchte Köchin Margarete Schendzielorz auch Gerichte aus ihrer polnischen Heimat anbieten: Pirogi oder das Nationalgericht Bigos, ein Eintopf aus Sauerkraut mit verschiedenen Wurst- und Fleischsorten.

Lindenbräu in Waldbronn: Hopfengenuss für 4,80 Euro

Das Lindenbräu in Waldbronn bietet neben Plätzen unter Schirmen auch welche in der alten Scheune und lockt mit ihren eigenen Hopfen-Produkten, vom Waldbronner Original („bernsteinfarben und malzaromatisch“) über Pils bis hin zu saisonalen Bier-Spezialitäten. Dazu gibt es traditionelle Biergarten-Snacks, Flammkuchen, Fleischgerichte vom Holzkohlegrill. Besonders beliebt und nicht gerade wenig: die Lindenbräu’s Spare Ribs. Das Bier (0,5l) kostet hier 4,80 Euro.

Andreasbräu: Braukunst in Eggenstein-Leopoldshafen

Nicht fehlen darf hier in dieser Liste natürlich das nun schon bald seit 30 Jahren existierende Andreasbräu in Eggenstein-Leopoldshafen. Ideales Ziel für eine kleine Radtour aus Karlsruhe oder auch eine größere Runde Richtung Rhein.

In der Hausbrauerei am Bürgerpark wird ganzjährig das „feinherb-prickelnde“ Pils ausgeschenkt, dazu je nach Jahreszeit mindestens eine weitere Sorte: Vom Spezial- oder Sommer-Export über Doppel- und Maibock, Dinkel-Roggen-Urbier oder Haferbier bis hin zum Red Dragon, ein Rotbier mit der Grundrezeptur aus Wales. Es gibt eine wechselnde Wochen-Speisekarte sowie Dauerbrenner wie Wurstsalate, Currywurst oder diverse Gerichte aus „badisch-schwäbischen Ecke“.

Rheinkiosk Seyfert in Rheinstetten-Neuburgweier: Am Fluss entspannen

Am traditionsreichen Kiosk, der bei der Personalsuche gerade gezielt auf ältere Menschen setzt, kann sich bei Speis & Trank erholen, wer zuvor gewandert oder geradelt ist. Oder man genießt ein Feierabendbier oder Feierabend-Aperol-Spritz und schaut auf den Rhein - mehr muss manchmal gar nicht sein.

Der Hopfenschlingel in Rastatt: 4,90 Euro für die Halbe Bier

Die Hausbrauerei Hopfenschlingel in Rastatt ist bekannt für deftige deutsche Gerichte, Flammkuchen und selbst gebrautes Bier im urigen Fachwerkhaus, aber auch im Biergarten. Das hausgebraute Pils kostet 4,90 Euro (0,5l).

Für Bierliebhaber: Das Braustübl in Renchen-Ulm

Bauhöfer’s Braustübl von Edmund und Beate Baier in Renchen-Ulm ist für Bierliebhaber zu empfehlen. Das Bier der Familienbrauerei Bauhöfer wird in der Region geschätzt. Besonders gut schmeckt dazu ein „Radi“ (bayrische Spezialität mit Rettich oder Radieschen) oder ein Wurstsalat mit Bratkartoffeln.

Seehaus Pforzheim: Schöner kann ein Ausflugslokal nicht liegen

Seit acht Jahren betreibt Andreas Jöchle das Pforzheimer Seehaus. Das Haus wurde einst als markgräfliches Jagdschlösschen erbaut. Von dort beginnen große und kleine Wanderungen, der Pforzheimer Wildpark ist nur drei Autominuten entfernt. Viele Familien kommen nach dem Besuch noch zum Essen vorbei, auch weil der Biergarten mit einem eigenen Spielplatz punktet. Auf der Homepage können sich Gäste informieren, ob der Außenbereich geöffnet ist.

Der Enzauenpark in Pforzheim

Jedes Jahr ab März öffnet der Biergarten im Enzauenpark in Pforzheim. Der Gastronomiebetrieb ist bekannt für Fußballübertragungen, aber auch ideal geeignet für Familienausflüge oder Treffen mit Freunden.

Biergarten im Sole-Aktiv-Park in Bruchsal-Mingolsheim

Auch rund um Bruchsal haben die Biergärten bereits geöffnet. Im Biergarten im Sole-Aktiv-Park in Mingolsheim lässt sich Essen und Trinken mit Spiel und Sport verbinden. Bis Oktober haben im wohl größten Biergarten im Raum Bruchsal über 600 Menschen dort täglich die Möglichkeit, bis 21.30 Uhr – dann ist Ruhezeit im Kurgebiet – zu schlemmen und zu chillen. Das Bier (0,5l) punktet hier mit einem Preis von 4 Euro.

Und mit Erlebnisspielplatz und einem im Sommer mit Zeltplane überspanntem Sandspielplatz, mit begehbarem Mühlbach, Sinnesgärten, Barfuß- und Bewegungsparcours, Green-Fitness-Parcours und Atem-Balanceweg bietet der Biergarten Aktivitäten für kleine und große Menschen.

Tor zum Schwarzwald: Die Geroldsauer Mühle in Baden-Baden

Wer sich nicht nur im Zentrum Baden-Badens aufhalten, sondern auch Schwarzwaldluft schnuppern möchte, ist in der Geroldsauer Mühle richtig. Sie gilt als das Tor zum Schwarzwald.

Der dortige Mühlenmarkt bietet Gelegenheit, regionale und biologische Produkten zu kaufen. Außerdem punktet die Geroldsauer Mühle auch mit einem Wirtshaus samt Biergarten. Letzterer ist auch bei Familien beliebt. Ein toller Spielplatz, eine Wassermühle und ein Bachlauf punkten bei den Kleinsten. Das Bier (0,5l) kostet dort 5,40 Euro.

Restaurant mit Biergarten im Alten Schloss in Baden-Baden

Nachdem es mehr als ein Jahr lang leer stand, eröffnet das Restaurant im Alten Schloss in Baden-Baden zum 1. Mai wieder. Mit Vanessa und Jürgen Reykowski hat sich ein Gastronomen-Ehepaar gefunden, das als Unterpächter nicht nur für den Betrieb des Restaurants, sondern auch für den gemütlichen Biergarten am Eingang der Burg zuständig ist. Dort soll das Bier (0,5l) laut Online-Speisekarte 4,40 Euro kosten.

Christophbräu-Biergarten in Gaggenau

Bis zu 500 Sitzplätze bietet der Biergarten in Bad Rotenfels. Er liegt mitten in der Kurpark-Anlage, unmittelbar südlich der Sportplatzanlage des FV Bad Rotenfels. Der Geschäftsführer Patrick Raum hat auch die Fußball-EM im Blick. Er hofft auf viele erfolgreiche Spiele der DFB-Elf, die er dann im Biergarten zeigen will: „Public Viewing ist in Vorbereitung.“

Klosteranlage Maulbronn mit Wirtschaft am Badesee

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist die Klosteranlage von Maulbronn. Gleich oberhalb des Klosters haben die Mönche im Tal der Salzach einen See angelegt, der für die Wasserversorgung des Klosters und die Fischzucht sorgte. Seit mehr als hundert Jahren wird der „Tiefe See“ auch als Badegewässer genutzt. Die Badestelle ist durchgängig geöffnet, es wird kein Eintrittsgeld erhoben.

Auf der Terrasse, idyllisch oberhalb des Sees gelegen, gibt es eine kleine Bewirtschaftung, die von Mai bis September geöffnet hat und bei schönem Wetter bis um 20 Uhr ihren Service anbietet. Dort gibt es Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch und die üblichen Getränke.