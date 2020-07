Komplexe Angelegenheit

ÖPNV im Kreis Karlsruhe: Das ändert sich 2019

ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, ist nicht gleich ÖPNV, sondern eine komplexe Angelegenheit, bei der nicht immer nachvollziehbar ist, was da an Verzweigungen, an Verantwortungen und mehr auf die Schiene gebracht wird.