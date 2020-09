2. Bundesliga

Duell gegen den Tabellenführer: KSC-Profi Lorenz lobt "spezielle Stimmung" in Bielefeld

Am Freitagabend steht für den Karlsruher SC das nächste Flutlichtspiel an: In der Schüco Arena in Bielefeld geht es gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Arminia - Anpfiff um 18.30 Uhr. 454 Karlsruher Fans werden die Badener nach Bielefeld begleiten und würden nach dem Erfolg gegen Jahn Regensburg am liebsten den nächsten Dreier sehen.