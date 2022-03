Das Regierungspräsidium kündigt die Öffnung der B10 in Pfinztal-Berghausen für den 14. März an. Dafür werden Weiherstraße und Gewerbestraße an der Einmündung zur B293 gesperrt. Dort lässt jetzt die Gemeinde die Kreuzung umbauen.

Eine Vielzahl von nicht unbedingt guten Nachrichten über die Verkehrssituation im Pfinztaler Ortsteil Berghausen waren in den vergangenen Monaten fast schon alltäglich.

Immer wieder wurden neue Baustellen aufgemacht, ohne dass bestehende ein Ende nahmen. Entsprechende Mitteilungen fielen und fallen in das Ressort des Regierungspräsidium Karlsruhe (RP).

Die Behörde ist zuständig für die verkehrsrechtlichen Anordnungen im Zuge der Sanierungsarbeiten an der B10 und B293, zwei Bundesstraßen, die durch Berghausen führen. Nun gibt es zumindest einen Silberstreif am Horizont für Anwohner, Autofahrer und Einzelhändler.

Arbeiten an der B10 in Berghausen fast abgeschlossen

Aktuell gibt es eine neue RP-Mitteilung, die insbesondere für die Durchgängigkeit der B10 hoffen lässt: „Nach jetzigem Stand können die Arbeiten an der B10 am Montag, 14. März, abgeschlossen werden“, heißt es darin. Und weiter: „Im Laufe des Tages wird die B10 in Berghausen wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden und ist damit wieder in Richtung Karlsruhe beziehungsweise Richtung Pforzheim befahrbar.“ Soweit die gute Nachricht – jedenfalls für den Verkehr.

Die Sanierung von B10 und B293 Der Zeitplan: Im Mai 2021 begannen die umfassenden Sanierungsarbeiten an der B10 und B293 im Pfinztaler Ortsteil Berghausen. Ursprünglich, so vormals nachzulesen auf der Homepage des Regierungspräsidiums, war das Ende der Straßenarbeiten für den 10. Dezember 2021 vorgesehen. Im Laufe der Bauphasen kam es allerdings zu erheblichen Verzögerung, unter anderem wegen Lieferengpässen bei Baumaterialien. Die Folgen: Inzwischen hat sich das Sanierungsprojekt um mehrere Monate verzögert. Das wiederum sorgt nicht nur bei vielen Verkehrsteilnehmern für reichlich Verdruss, sondern auch beim Einzelhandel, bei Dienstleistern und Gewerbetreibenden in Pfinztal. Durch die weiträumig angelegten Umleitungen blieb und bleibt Kundschaft aus. Neuer Zeitplan: In wenigen Tagen, am 14. März, soll nun wieder voraussichtlich die B10 durch Berghausen für den Verkehr freigegeben werden. Damit würde die bisherige (südliche) Umleitung über Durlach, Stupferich und Kleinsteinbach entfallen. Bestehen bleibt die B293-Umleitung. Der Durchgangsverkehr wird über Weingarten beziehungsweise über Bruchsal geführt. Vorausgesetzt die noch ausstehenden Arbeiten laufen planmäßig über die Bühne, sollte bis zum 7. Mai die B293 wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Damit hätten die Sanierungsarbeiten rund ein Jahr gedauert – und damit fast ein halbes Jahr länger als geplant.

Weiterhin viel Geduld, auch bedingt durch die gewöhnungsbedürftigen Schaltungen der Bedarfsampelanlagen, ist indes auf der B293 gefragt. Dort könnte die Situation nämlich noch verfahrener werden – und das durchaus im wörtlichen Sinne – als sie ohnehin schon ist. Denn: Die neuen Arbeiten an der B293 verlagern sich in den Einmündungsbereich Weiherstraße/Gewerbestraße. Unter anderem lässt dort die Gemeinde den Einmündungsbereich umbauen.

Weiherstraße und Gewerbestraße in Berghausen werden zur Sackgasse

Die Arbeiten sollen – Stand Montag – unmittelbar nach Öffnung der B10 Berghausen beginnen. Das bedeutet: Der Einmündungsbereich in die B293 respektive von der B293 wird komplett geschlossen, Weiherstraße und Gewerbestraße werden in diesem Bereich zur Sackgasse, der Durchgangsverkehr in der Weiherstraße muss eine Umleitung fahren. Die Regelung gilt nach Information des RP bis „voraussichtlich“ Montag, 4. April.

Parallel dazu werden die bereits laufenden Arbeiten auf der B293 im Bereich Brückstraße fortgesetzt. Zudem wird auch wieder an der „Laub-Kreuzung“ gearbeitet. Vorgesehen sind laut RP Arbeiten an der Ampelanlage sowie auf den Geh- und Radwegen.

Innerörtlich, Richtung Wöschbach und von Wöschbach kommend, wird der Verkehr während der Schließung Weiherstraße/Gewerbestraße über die Sommerstraße umgeleitet. Einspurig befahrbar bleibt die B293. Die Verkehrsregelung erfolgt über Bedarfsampeln mit entsprechend langen Umlaufzeiten („Rotphasen“).

B293 zwischen Berghausen und Jöhlingen bleibt gesperrt

Weiterhin gesperrt bleibt die B293 zwischen Berghausen und Jöhlingen, um nicht zusätzlichen Durchgangsverkehr auf die ohnehin stark eingeschränkte „innerörtliche B293“ zu lenken, wie es weiter heißt. Darauf hatten sich demnach die Polizei, das RP und die Gemeinde verständigt. Nach wie vor ein großes Problem und tatsächliches Verkehrshindernis bleiben Lastwagen, die ungeachtet der Verbotsbeschilderung die B293 nutzen wollen.