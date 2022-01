Ja, wir empfinden das so. Obwohl wir immer älter werden und logischerweise die Zahl der Demenzfälle in den nächsten Jahren immer höher wird, wird über die Krankheit nicht einfach so gesprochen. Ein Grund, warum sich Menschen so spät bei uns melden ist auch, dass sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie an dieser Krankheit leiden. Mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit könnte sich da positiv auswirken.