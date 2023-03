In Pfinztal-Berghausen hat eine Gartenhütte gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Ein Brand hat die Pfinztaler Feuerwehr beschäftigt: Am Sonntagabend stand gegen 21 Uhr eine Gartenhütte in Berghausen in Flammen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drohte das Feuer auf angrenzende Hütten überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.