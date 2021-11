Letzte Ruhe im Garten

Mann aus Pfinztal legt Verfassungsbeschwerde gegen den Friedhofszwang ein

Peter Hakenjos aus Pfinztal will in seinem eigenen Garten bestattet werden. In Baden-Württemberg ist das nicht erlaubt. Deshalb hat der 73-Jährige Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht eingereicht.