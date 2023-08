Nach einer turbulenten Gemeinderatssitzung ist noch immer nicht geklärt, ob Vereine in den Sommerferien die Hallen künftig nutzen dürfen.

Bei der letzten Sitzung des Pfinztaler Gemeinderats vor der Sommerpause ging es noch einmal richtig zur Sache. Verwaltung und Gemeinderat boten ein kommunalpolitisches Schauspiel, das auch für ein gehöriges Maß an Kopfschütteln sorgte. Am Ende gab es eine Entscheidung und irgendwie doch keine. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Öffnungszeiten der gemeindlichen Hallen während der Sommerferien.

Besonders betroffen fühlen sich die Volleyballer der VSG Kleinsteinbach. Sie trainieren normalerweise in der Hagwaldhalle. Über die Sommerferien ist die aber für sechs Wochen geschlossen. Der Verein muss improvisieren, muss – wenn überhaupt möglich – ausweichen oder ganz auf die Vorbereitung für die unmittelbar nach den Sommerferien beginnende Spielsaison verzichten.

Seit Jahren suchen wir Gespräche mit der Gemeinde. Etienne Thoma

VSG-Vorsitzender

„Seit Jahren suchen wir die Gespräche mit der Gemeinde, um eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu finden“, beteuert gegenüber dieser Redaktion der VSG-Vorsitzende Etienne Thoma. Bislang sei es bei Versuchen geblieben.

Harte Entscheidung für die Tischtennis-Cracks

Etwas anderes gestaltete sich bis dato die Hallensituation der Tischtennis-Cracks vom EK Söllingen. Sie konnten – mehr oder weniger geduldet – in der Söllinger Schulsporthalle die letzten drei Wochen der Sommerferien für ihr Training nutzen. „Und das seit Jahrzehnten“, sagt Markus Bohner im Gespräch mit der Redaktion. Damit ist jetzt Schluss. Die Gemeindeverwaltung untersagte –„aus heiterem Himmel und nicht nachvollziehbar“, so Bohner – eine weitere Hallennutzung über die Sommerferien.

Inzwischen ist das Thema auch im Gemeinderat aufgeschlagen. Das Gremium hatte nun über einen fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, CDU, Grüne und Linke zu befinden. Darin hieß es: „Der Gemeinderat möge eine bessere Zugänglichkeit der Sport-Mehrzweckhallen in den Sommerferien für Vereine beschließen.“ Nach intensiver Diskussion folgte der Gemeinderat mehrheitlich (zwölf Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) dem Antrag.

Die Gültigkeit der Abstimmung indes bezweifelte Hauptamtsleiter Christian Bauer: Man könne das System während dieser Sommerferien nicht mehr umstellen. Die Hausmeister seien nicht da. Zudem gebe es Arbeiten, die in den Hallen in der Ferienzeit erledigt werden müssten. Abgesehen davon müsse in solchen Fällen, die vom alltäglichen Prozedere abweichen würden, der jeweilige Ortschaftsrat gehört werden, meinte Bauer und berief sich dabei auf die Gemeindeordnung.

Gemeinderätin fordert mehr Flexibilität

Diese Einschätzung brachte etliche Gemeinderäte auf die kommunalpolitische Palme. „Auf einmal muss der Ortschaftsrat gehört werden. Obwohl das bisher nie der Fall gewesen war“, monierten Sonja Rothweiler (Grüne) und Angelika Konstandin (SPD). Im Falle einer Hallenöffnung in den Sommerferien müssten bei Schäden oder Vorkommnissen eben die Vereine die Verantwortung übernehmen, befanden Frank Hörter (CDU) und Monika Lüthje-Lenhart (Grüne).

Keine Ausnahmen und damit keine Hallenöffnungszeiten für einige Vereine wollte indes Eva Möller (ULiP). „Mehr Flexibilität“ von der Gemeindeverwaltung forderte wiederum Dagmar Elsenbusch (SPD) ein. Mit Unverständnis reagierte Kristin Frensch (Die Linke) – sie trug den Antrag vor –auf die bürokratische Argumentation der Verwaltung.

Laut Verwaltung muss der jeweilige Ortschaftsrat angehört werden – während der Sommerferien. Wie es derzeit aussieht, ist erst gegen Ende der Ferien mit einer Entscheidung über Hallenöffnungszeiten in den aktuellen Sommerferien zu rechnen.