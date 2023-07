Appell an den Gemeinderat

Die sechswöchige Hallenschließung während der Sommerpause trifft die Volleyballer der VSG Kleinsteinbach hart. In der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Etienne Thoma, der Vereinsvorsitzende, das Gremium um Unterstützung bei den Trainingszeiten gebeten.

Der Verein bietet Training für drei Herren- und drei Frauenmannschaften an, die beiden ersten Teams spielen aktuell in der Oberliga Baden.

Wir möchten gemeinsam mit der Verwaltung eine Lösung erarbeiten. Etienne Thoma

Vorsitzender der VSG Kleinsteinbach

Man sei kompromissbereit und flexibel bei der Suche nach einer Lösung des Problems, so Thoma im Gespräch mit dieser Redaktion: „Wir möchten gemeinsam mit der Verwaltung eine Lösung erarbeiten.“ Für die VSG Kleinsteinbach stelle die lange Hallenschließzeit einen Wettbewerbsnachteil dar, da die Saison bereits zwei Wochen nach der ersten Trainingsmöglichkeit wieder beginne.

Sonderbeschluss für Sporthallen während der Pandemie

Die Öffnung der Pfinztaler Sporthallen in den Sommerferien während der Corona-Pandemie sei durch einen Sonderbeschluss möglich gewesen, erfuhr Thoma aus dem E-Mail-Verkehr mit Hauptamtsleiter Christian Bauer. Nun sei nicht nur die Hagwaldhalle wieder sechs Wochen geschlossen.

Alle Sporthallen in Pfinztal seien für Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten wieder geschlossen. Auch der Hausmeister und das Reinigungspersonal befänden sich im Urlaub, erklärte der Hauptamtsleier und ergänzte in der Sitzung, dass der Ältestenrat den Hallenschließungen in den Sommerferien zugestimmt habe.

Natürlich verstehe der Verein, dass in den Sommerferien gewisse Arbeiten erledigt werden müssen, sagte Thoma. Doch habe er in seiner Korrespondenz mit dem Hauptamtsleiter keine weiteren Informationen darüber erhalten, um welche Arbeiten es sich dabei handle, wie lange diese andauern und ob diese alle Sportstätten im Pfinztal gleichzeitig betreffen würden. Auch sei man in Besitz eines Schlüssels für die Hagwaldhalle.

Volleyball-Mitglieder würden die Halle putzen

Die Vereinsmitglieder seien bereit, die Halle zu putzen und könnten auf das Duschen nach dem Training verzichten, erklärte der 32-jährige Volleyballer dem Gemeinderat. Er betonte, dass man auch bei kurzfristig auszuführenden Arbeiten, die nicht geplant werden könnten, bereit sei, am Tag der Benachrichtigung das Hallentraining abzusagen.

Sondersitzung am 8. August im Pfinztaler Gemeinderat

Sie seien in ihrer Zustimmung zu den Hallenschließungen nicht vollumfänglich informiert worden, erklärte die Fraktionsvorsitzende SPD-Dagmar Elsenbusch als Mitglied des Ältestenrats gegenüber dieser Redaktion. Derzeit werde ein fraktionsübergreifender Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU und Die Linke verfasst.

Das Ziel ist, Vereinen, die auf ein adäquates Hallentraining angewiesen sind, keine Ausweichmöglichkeiten haben und deren Ligaspiele bereits im September/Oktober wieder beginnen, eine Hallennutzung zu ermöglichen. Der Antrag soll in der für den 8. August anberaumten Sondersitzung des Gemeinderats gestellt werden.