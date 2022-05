Kritik von der CDU

Sparkasse Karlsruhe verzichtet in Pfinztaler Filiale auf Mitarbeiter: Was Kunden jetzt wissen müssen

Die Sparkasse Karlsruhe verzichtet an ihrer Filiale in Pfinztal-Söllingen künftig auf Mitarbeiter. Der Standort in Berghausen wird erweitert. Kritik kommt aus dem Gemeinderat.