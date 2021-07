Starkregen und Unwetter nehmen zu. Binnen weniger Minuten sind die Fluten da. Was können die Gemeinden der Region dagegen tun?

Der Bocksbach in Kleinsteinbach fließt dahin, als ob er kein Wässerchen trüben könnte. Dass er anders kann, hat er in jüngster Vergangenheit allerdings mehrfach bewiesen. Binnen kurzer Zeit fegte der Bach regelrecht aus seinem Bett und riss alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest war. Der Grund dafür: extreme Starkregenereignisse.

„Bis hierher kam das Wasser“, berichtet ein Anwohner in Kleinsteinbach, dessen Haus in unmittelbarer Nähe zu dem Bach liegt. Mit der Hand deutet er auf die Hauswand. Gut 20 Zentimeter hoch muss an dieser Stelle das Wasser gestanden haben.

Alles darunter, Keller und Wohnungseingang, waren überschwemmt. Auch die nahegelegene B10 bekam die Fluten des Bocksbachs ab. An der Uferböschung sieht man noch, wie der Bach gewütet haben muss.