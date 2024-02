Nach dem Tötungsdelikt von Pfinztal ist ein Ehepaar am Flughafen Straßburg festgenommen worden.

Ein 51-jähriger Mann und seine 44 Jahre alte Frau sollen den Mann aus Stutensee getötet haben, der Anfang Februar in Pfinztal gefunden wurde. Das Ehepaar wurde am Sonntagabend am Flughafen Straßburg vorläufig festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe jetzt mitteilten.

Intensive Ermittlungen der Soko „Eiche“ hatten die Ermittler demnach auf die Spur des Ehepaars aus dem weiteren familiären Umfeld des Getöteten geführt.

Sowohl Opfer als auch Tatverdächtige sind deutsche Staatsangehörige, die in der Türkei geboren wurden.

Leiche des 63-Jährigen wurde Anfang Februar in Pfinztal gefunden

Der 63-Jährige war am Morgen des 2. Februar mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen neben einem Fahrzeug im Wald bei Pfinztal-Söllingen tot aufgefunden worden.

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei rückte ein weißes Auto der Marke SsangYong in den Fokus. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen am 1. Februar im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21 Uhr im Bereich Pfinztal-Söllingen und -Kleinsteinbach.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.28 Uhr]