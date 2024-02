Ein Spaziergänger hat am Freitag eine Leiche im Pfinztaler Wald gefunden. Die Polizei ermittelt wegen einer Gewalttat.

Nach dem Leichenfund in einem Waldstück bei Pfinztal geht die Polizei nicht von einem Zufallsopfer aus. Wie ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums bestätigt, kannten sich der Täter und der getötete 63-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Die Leiche des Mannes aus Stutensee, der am Donnerstag vermisst gemeldet worden war, hatte ein Spaziergänger am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr gefunden. Bereits am Samstag fand die Obduktion statt.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann durch mehrere Verletzungen mit einem scharfen Gegenstand getötet, zum Beispiel einem Messer, einer Schere oder einem Schraubenzieher. Am Wochenende hatten Kriminaltechniker den Fundort im Wald abgesucht. Ob es sich dabei auch um den Tatort handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Polizeipräsidium Karlsruhe wertet Hinweise aus

Man habe bereits einige Hinweise erhalten, teilt der Polizeisprecher mit. Es lasse sich derzeit aber noch nicht absehen, ob sich darunter eine heiße Spur befindet.

Zeugen, die zwischen Donnerstag, 1. Februar, 14 Uhr, und den Morgenstunden des 2. Februars verdächtige Wahrnehmungen insbesondere im Zusammenhang mit dem schwarzen SUV Mercedes-Benz des Getöteten, M-Klasse mit KA-Kennzeichen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0721) 666 5555 in Verbindung zu setzen.