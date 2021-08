Genaue Pläne zur B293-Umfahrung bei Berghausen liegen vor

Die entsprechenden, acht Ordner umfassenden Pläne und Unterlagen schickte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) vor den Sommerferien der Gemeinde zur öffentlichen Auslage zu.

Am 29. September läuft die vom RP festgelegte Frist für Einwände, Verbesserungsvorschläge oder Kritik an den Planunterlagen aus. Wäre es bei diesem Fahrplan geblieben, hätte der Gemeinderat so gut wie keine Zeit mehr gehabt, Einwände zu formulieren, geschweige denn sie in eine schriftliche Form zu bringen.

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich beim Planfeststellungsverfahren um ein Genehmigungsverfahren, in dem alle öffentlichen und privaten Belange rund um ein Infrastruktur-Großprojekt abgewogen werden sollen. Und dass die B293-Umfahrung ein Großprojekt ist, dürfte unbestritten sein.