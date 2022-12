Gartenhütte in Jöhlingen brennt in der Nacht auf Dienstag ab

Mehrere Wohnhäuser in Walzbachtal-Jöhlingen mussten am frühen Dienstagmorgen wegen einem Feuer evakuiert werden. Eine brennende Gartenhütte wurde vom Feuer zerstört.

Bei einem Brand in der Grombacher Straße in Jöhlingen mussten in der Nacht auf Dienstag mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. Laut Polizei brach das Feuer gegen 00.55 Uhr in einer Gartenhütte aus.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf umliegende Wohnhäuser übergriffen. Wegen der Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

Verletzt wurde niemand. Die Gartenhütte brannte ab. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.