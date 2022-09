Haus evakuiert und eine Ortseinfahrt voll gesperrt: Ein Gasaustritt an einer Wössinger Tankstelle hält Einsatzkräfte aktuell in Walzbachtal in Atem. Wie lange noch? Unklar.

Austretendes Gas an einer Tankstelle in Walzbachtal-Wössingen löste am Donnerstagmittag Alarm für die Rettungskräfte aus. Wie die Polizei informiert, wurde die Feuerwehr gegen 13.40 Uhr zu dem Einsatz an den Ortseingang der Gemeinde gerufen.

An einer Zapfsäule sei es zu einem unkontrollierten Austritt des Gases gekommen – wohl aufgrund eines Defekts. Nach BNN-Informationen ist der Schacht als Zugang zum Befüllungsstutzen mit Gas gefüllt.

Nach ersten Angaben sei das Gas während des Betankungsvorgangs bei der Gaszulieferung ausgetreten. Die eingesetzten Rettungskräfte sperrten daraufhin das Areal um die Tankstelle ab. Evakuiert wurde unter anderem eine Apotheke und ein Wohnhaus gegenüber der Tankstelle.

Die Ortseinfahrt über die Wössinger Straße ist derzeit noch voll gesperrt. Wie lange der Einsatz noch andauert, ist derzeit offen. Aktuell wird nach einem Unternehmen gesucht, das mittels Spezialequipment das ausgetretene Gas abpumpen kann. Bevor das nicht geschehen ist, bleibt die Ortseinfahrt über die Wössinger Straße aus Richtung Jöhlingen voll gesperrt.