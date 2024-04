In Walzbachtal findet jede Woche ein Spaziergang für Senioren statt

Senioren können auch im hohen Alter noch ganz schön aktiv sein. In Walzbachtal wird das bei einem begleiteten Spaziergang deutlich. Er findet jeden Mittwoch statt. Mal startet er in Jöhlingen am Bürgertreff, mal in Wössingen am Seniorenzentrum Kronengarten. Teilnehmen kann jedermann kostenlos und ohne Anmeldung. Wobei das „Mann“ eher kleingeschrieben wird. Unter den bis zu 15 flotten Alten befinden sich gerade mal zwei Männer.

Der Spaziergangstreff, wie er offiziell genannt wird, ist ein Kooperationsprojekt der AOK und des Landkreises Karlsruhe. Umgesetzt wird es in der Zusammenarbeit der Gemeinde Walzbachtal mit dem TSV Jöhlingen. Der Spaziergangstreff findet bei jedem Wetter statt. Das bestätigte sich am Mittwochmorgen. Als sich die an diesem Tag nur siebenköpfige Truppe vom Jöhlinger Bürgertreff aus auf den Weg machte, musste so mancher Schirm geöffnet werden. Davon jedoch ließen sich die durchweg alten Damen nicht stoppen. Ob nun mit Rollator oder noch gut zu Fuß, die erste Steigung direkt hinter dem Bürgertreff in Richtung Bahnhofstraße wurde zügig genommen.

Vorzugsweise werden Spielstraßen genutzt

Am Mittwoch waren nicht so viele Teilnehmerinnen dabei. Das war zum einen dem Wetter geschuldet, zum anderen musste der eine oder andere Arzttermin absolviert werden. Immer vorneweg die Richtung vorgebend war Marianne Sauter, die das Projekt für den TSV Jöhlingen begleitet. Bei der Auswahl des Weges berücksichtige sie immer, dass die Strecke auch mit dem Rollator ohne große Probleme bewältigt werden könne. „Ich gucke immer, wo sie gut laufen können“, sagt sie. Ein anderes Kriterium: Auf den ausgewählten Straßen sollte möglichst wenig Autoverkehr herrschen.

Deshalb nutzt sie am liebsten Spielstraßen. Der Strombergweg im Neubaugebiet „Gageneck“ ist ideal dafür. So kann sich die Gruppe im großen Kreis aufstellen für leichte Gymnastik. Einfache Übungen zur Gleichgewichtsschulung, Koordination und Kräftigung stehen auf dem Programm. „Fuß und Knie hoch“, heißt das Kommando. Das klappt selbst bei den Frauen mit Rollator noch prima und wird von einem Lächeln begleitet.

Unter den alten Leuten herrscht trotz des schlechten Wetters gute Stimmung. Ein Scherz jagt den anderen und die Freude ist groß über das Angebot. Sogar ein auswärtiger Gast nutzt das Angebot. Hannelore Schaible kommt aus Calw und verbindet den Besuch bei ihrer Tochter mit der Teilnahme am Spaziergang. Enkelin Nadine Wipfler, Sozialarbeiterin bei der Gemeinde, habe sie auf diese Gelegenheit aufmerksam gemacht: „Oma, da kannst du mitlaufen.“

Mitlaufen kann sie noch bis Ende des Jahres. Der Spaziergangstreff soll bis Dezember im wöchentlichen Rhythmus zwischen Wössingen und Jöhlingen wechseln. Die nächsten Termine sind am 24. April in Wössingen (mit Startpunkt vor dem Seniorenzentrum Kronengarten) und am 8. Mai in Jöhlingen (wieder vom Bürgertreff aus). Beginn ist jeweils um 10 Uhr.