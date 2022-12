Notfalls stellt die Post vor Weihnachten Pakete zu und Briefe bleiben liegen

Nein, beteuerte die zuständige Vorständin Nikola Hagleitner. Zeitweise hätten in der zweiten Jahreshälfte in bestimmten Hotspots bis zu 30 Prozent des Personals gefehlt. 100 Hotspots bei 50.000 Zustellbezirken nannte sie, um die Relation aufzuzeigen. Das klingt nach wenig, ist für die betroffenen Postkundinnen und -kunden aber ein schwacher Trost. Denn als Hotspot-Bezirke nannte Hagleitner einige in Berlin und etliche weitere in Süddeutschland, also auch im Verbreitungsgebiet von BNN und BT. Auch im aktuellen Weihnachtsgeschäft hat die Deutsche Post noch 100 Hotspots, also entsprechende Probleme bei der Briefzustellung, so ein Unternehmenssprecher.