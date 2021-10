Rekordpreise für Benzin und Diesel in Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim

Autofahrer müssen stark sein: eine Tankfüllung ist auch in Karlsruhe derzeit so teuer wie seit Jahren nicht mehr. Wie der ADAC Nordbaden in Karlsruhe mitteilt, zeigte die wöchentliche Auswertung am Freitagmorgen neue Jahreshöchstpreise von 1,689 Euro je Liter Super E10 sowie 1,529 Euro je Liter Diesel. Benzin war in Karlsruhe zuletzt im Jahr 2012 so teurer, Diesel im Jahr 2018.

Ausschlaggebend ist der Rohölpreis

Ursache für den enormen Preisanstieg ist der Rohölpreis, der an der Börse im Wochenverlauf auf mehrjährige Höchststände gestiegen war. Weiter verteuert wurde der Einkauf durch einen geschwächten Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche waren die Benzinpreise in Karlsruhe um ein bis zehn Cent, in Pforzheim um zwei bis drei und in Baden-Baden um vier bis sieben Cent gestiegen. Danach verlangten die Markenstationen in Karlsruhe im Durchschnitt 1,629 Euro, in Pforzheim 1,622 und in Baden-Baden 1,644 Euro je Liter Super E10.

Dieselpreis in Baden-Baden am höchsten

Neue Jahreshöchstpreise wurden in Karlsruhe mit vereinzelt 1,689 Euro sowie in Pforzheim mit 1,639 Euro erzielt. Dieselkraftstoff wurde von den Anbietern in Karlsruhe um drei bis sieben Cent teurer verkauft als letzten Freitag. In Pforzheim lagen die Aufschläge bei sechs bis sieben, in Baden-Baden bei sieben bis acht Cent je Liter Diesel. Im Schnitt kostete ein Liter Diesel danach 1,504 Euro in Karlsruhe, 1,522 Euro in Pforzheim und 1,527 Euro in Baden-Baden.