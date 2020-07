Mitnahme verweigert

Baden-Airport: Alkoholisierte Sportler derzeit kein Einzelfall

Zwei alkoholisierten Damen verweigerte aus Sicherheitsgründen am Donnerstag eine Fluggesellschaft am Baden-Airport die Mitnahme. Laut Polizei Offenburg wollten die Frauen mit über zwei Promille und deutlichen Ausfallerscheinungen in Richtung Urlaub starten.