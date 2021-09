Die in Rheinstetten ansässige Firma Adrenalinbecker hat so einiges zu bieten. Neben diversen Kursen, Touren und adrenalingeladenen Events, bietet Geschäftsführer Heiko Becker seinen Kunden auch Junggesellenabschiede der etwas anderen Art an.

Es mag etliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern geben, doch in einem Punkt ticken beide Geschlechter gleich: Beim Zelebrieren eines Junggesellenabschieds. Wer seinen Ausstand aus dem Junggesellen-Dasein ordentlich feiern möchte, ohne dabei allzu tief ins Glas zu schauen, sollte sich einmal die Seite von Adrenalinbecker zu Gemüte führen.

„Gerade in Zeiten von Corona, in denen man dieses Event nicht so feiern kann, wie viele es vielleicht ursprünglich vorhatten, bieten wir unseren Kunden einen abenteuerlichen Junggesellenabschied mit viel Adrenalin,Spaß und jeder Menge Action“, sagt Heiko Becker. Angeboten werden zweitägige Canyoning-Tour-Pakete mit unterschiedlichem Inhalt. Beispielsweise mit oder ohne abendlichem BBQ.

Während die Teilnehmer an Tag eins beim Canyoning von einer Brücke zu Wasser gelassen werden, steht an Tag zwei eine Kanu-Tour auf dem Programm. Genächtigt wird in einer rustikalen Hütte. „Mitzubringen sind lediglich Schlafsack, Leintuch, Wechselkleidung sowie - falls vorhanden - ein Neoprenanzug oder eine Schwimmweste“, so Heiko Becker..

Adrenalinbecker beschäftigt nur ortskundige und erfahrene Guides

Ob zu Wasser oder auf dem Land – das Programm von Adrenalinbecker aus Rheinstetten (Magnolienstraße 7) ist enorm vielfältig und hält garantiert für jeden Adrenalin-Junkie das passende Angebot parat. Unter der Leitung ortskundiger und erfahrener Guides geht es auf die Suche nach dem „besonderen Kick“. Spaß und Spannung stehen dabei zu jeder Zeit im Vordergrund.

Beim Canyoning beispielsweise waten die Teilnehmer durch das erfrischend kühle Flussbett der Murg, springen und klettern über Felsen und Bäume, und seilen sich entlang der Schlucht ab. Über große Felsen und kleine Steine geht es immer weiter den Fluss entlang.

Auch Übernachtungen können bei Adrenalinbecker zu einem echten Abenteuer werden. In einem Baumzelt verbringen Abenteuerlustige in rund zwei Metern Höhe und gespannt zwischen drei Bäumen eine einzigartige Nacht. „Das Dach kann an warmen Sommerabenden abgenommen werden und der Blick in Richtung Baumspitzen und Sterne wird frei“, erläutert Heiko Becker.

Mit Adrenalinbecker die Schönheiten der Natur entdecken

Wer es ein wenig entspannter haben möchte, kann die Schönheiten der Natur bei einer Fahrt mit dem Kanu genießen. Die Tour-Teilnehmer gleiten zunächst durch idyllische Altrheinarme und genießen im Anschluss ein erfrischendes Bad in einem glasklaren See.