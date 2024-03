16 Gewerbetreibende und sechs Gastronomen beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag in Rheinstetten mit Angeboten und Aktionen.

„Ich habe schönes Wetter bestellt“, sagt Frank Ebert vom Gewerbeverein Rheinstetten, der am Sonntag, 17. März, von 13 bis 18 Uhr wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Rheinstetten ausrichtet, „auf den sich unsere Gewerbetreibenden sehr freuen“.

Der verkaufsoffene Sonntag, so Namensvetterin Angelika Ebert von der Firma Dürrschnabel, bei der die Organisationsfäden zusammen laufen, „konzentriert sich auf Forchheim und Mörsch, Neuburgweier und Silberstreifen sind nicht vertreten“. Schwerpunkte in Forchheim sind die Karlsruher Straße, die Theodor-Heuss-Straße und der Busplatz, in Mörsch sind es Badener Straße, Industrie-, Rappenwörth-, Siemensstraße und der Rathausplatz.

Auch Rheinstettener Schulen und Vereine sind ins Angebot eingebunden

Insgesamt beteiligen sich 16 Gewerbetreibende sowie neben der Giebelstube Mörsch sechs Gastronomen mit Bewirtungswagen von außerhalb, verteilt über die beiden Stadtteile.

In den Geschäften gibt es zahlreiche Sonderaktionen mit Rabatten und Schnäppchen sowie vielfältige Vorführungen und Informationen. So gibt es etwa im Atelier 31 in Forchheim um 14.30 Uhr eine Frühjahrsmodenschau und RBI Rittershofer in der Industriestraße Forchheim bietet höhenverstellbare Schreibtische als „Schnäppchen“, so Ebert.

Bei dem Unternehmen Fritz Schucker „DecoRativ“ in der Siemensstraße Mörsch gibt es um 14, 15 und 16 Uhr Fachvorträge „Gut gedämmt ist viel gespart“ zu Haussanierungen und den Förderungen dafür. Über Finanzierungen berät die Spar- und Kreditbank Rheinstetten in Mörsch. Auch Schulen und Vereine sind ins Angebot eingebunden.

Bei „Sentiree“ am Busplatz verkauft die Klasse 11 des Walahfrid-Strabo-Gymnasium (WSG) Waffeln, Kuchen und Getränke und die Klasse 7b des WSG verkauft ähnliches auf dem Busplatz. Der Erlös ist für eine Klassenfahrt vorgesehen.

Die Jugendgarde des Forchheimer Elferrat Clubs ist mit Bewirtung beim Atelier 31 vertreten und die Jugend des Taifun Mörsch bei Koch Immobilien am Busplatz Forchheim. Wer zwischen all den Angeboten pendeln möchte, kann dies am verkaufsoffenen Sonntag kostenlos mit der Stadtbahnlinie S2 zwischen Forchheim Leichtsandstraße und Bach-West in Mörsch, oder mit der Buslinie 106 zwischen Akazienweg im Silberstreifen bis Breslauer Straße in Neuburgweier.