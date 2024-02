Festnahme in Karlsruhe

Ist der Rheinstettener Feuerteufel gefasst?

Der Polizei geht ein Jugendlicher ins Netz, der verdächtig ist, in der Vorweihnachtszeit mehrere Brände in Rheinstetten gelegt zu haben. Dabei gibt es auch neue Erkenntnisse zu den Bränden im Restaurant „Schoko“. Was bis jetzt bekannt ist.