Feuerteufel? In Karlsruhe brennen mehrere Fahrzeuge an einem Abend

Vier Fahrzeugbrände innerhalb weniger Stunden haben am Dienstagabend die Karlsruher Feuerwehr beschäftigt. Noch gibt es keine näheren Details.

Am Dienstagabend ist es zu mehreren Bränden von Fahrzeugen und Transportern in Karlsruher Stadtteilen gekommen. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion, dass die Feuerwehr zu Einsätzen in der Waldstadt, Grötzingen und der Oststadt ausrückten.

Polizei nennt noch keine Details zu Fahrzeugbränden in Karlsruhe

Ob die Brände zusammenhängen oder gar gelegt wurden, darüber konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen noch keine Aussagen machen. Die Ermittlungen dauern an.

Anfang des Jahres hatte eine Serie brennender Autos die Karlsruher Bevölkerung in Atem gehalten. Im Februar und im März hatten Unbekannte mehrere Fahrzeuge angezündet. Zu mehreren Bränden kam es etwa im Stadtteil Daxlanden. Von einer Brandserie wollte die Polizei damals dennoch nicht sprechen.

Unlängst ging auch in Rheinstetten die Angst vor einem Feuerteufel um. Ende vergangenen Jahres brannten mehrere Fahrzeuge. Im Keller des Restaurants Schoko brannte es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand 10.57 Uhr)