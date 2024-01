Essen auf Herd vergessen: Küchenbrand in Rheinstetten-Forchheim

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr Rheinstetten am Montagabend gegen 22 Uhr in die Daxlander Straße ausgerückt. Weil ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatten, geriet die Küche in einem Wohnhaus in Brand.

Bewohner wird bei Küchenbrand in Rheinstetten-Forchheim verletzt

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde der Bewohner verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie geht davon aus, dass der Brand durch einen missglückten Kochversuch verursacht wurde.