Hip-Hop-Event im Mai

Mitarbeiter des Hook Up Festival Rheinstetten klagen über noch nicht gezahlte Löhne

Seit Wochen warten die Mitarbeiter des Hip-Hop-Events in Rheinstetten auf ihr Geld. Auf Rückfragen seien am Ende keine Antworten mehr gekommen, sagen sie. Der Veranstalter erklärt sich und kündigt an: Das Geld kommt.