Oberbürgermeister-Wahl in Rheinstetten: Alle Ergebnisse live ab 18 Uhr

Gibt es einen Wechsel an der Spitze des Rheinstettener Rathauses oder nicht? Bei der Oberbürgermeisterwahl an diesem Sonntag treten Amtsinhaber Sebastian Schrempp (CDU) und Herausforderin Isabella Metzke (SPD) an.

Ergebnisse der OB-Wahl in Rheinstetten im Live-Überblick

Oberbürgermeister-Wahl in Rheinstetten: Die aktuellen Ergebnisse in den Stadtteilen

Wie ist das Wahlergebnis in den Stadtteilen Forchheim, Mörsch und Neuburgweier? Sehen Sie hier die aktuellen (Zwischen-)Ergebnisse.

An diesem Sonntag treten Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl in Rheinstetten an: