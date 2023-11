Wahl am 3. Dezember

OB-Kandidatin in Rheinstetten: Isabella Metzke legt Fokus auf Familien und grüne Stadtentwicklung

Isabella Metzke (29) will Oberbürgermeisterin in Rheinstetten werden. Was ihre Schwerpunkte sind und wo sie Verbesserungspotenzial in Rheinstetten sieht.