"Schrottreifer" Reisebus darf in Karlsruhe nicht weiterfahren

Einem Reisebus von Dortmund nach Neum in Bosnien-Herzegowina wurde ab Karlsruhe die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei beschreibt den Bus als „schrottreif“ und „verkehrsunsicher“.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat vergangenen Freitagnachmittag am Busbahnhof in Karlsruhe einen "schrottreifen" und "verkehrsunsicheren" Reisebus aus dem Verkehr gezogen. Der mit knapp siebzig Fahrgästen besetzte doppelstöckige Bus war auf dem Weg von Dortmund nach Neum in Bosnien-Herzegowina, wie die Polizei mitteilte.

Am Busbahnhof in Karlsruhe fielen Beamten gravierende technische Mängel an dem Fahrzeug auf: Die Frontscheibe wies einen kompletten Durchriss auf und die beiden Außenspiegel waren lediglich noch mit Kabelbindern befestigt.

Ein Kfz-Sachverständiger untersuchte den Reisebus

Bei der genaueren Betrachtung des Busses wurden weitere Mängel, wie der mehrfache Bruch des Hauptrahmens, poröse Reifen sowie ein katastrophaler Zustand der Bremsen und der drohende Ausfall der Hinterachsen-Lenkung sichtbar. Nach der Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen erfolgte eine sofortige Untersagung der Weiterfahrt, zudem wurde die Stilllegung des Fahrzeugs veranlasst.

Im Zuge der Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten neben den gravierenden technischen Mängeln zudem massiv überschrittenen Lenkzeiten der drei 50- bis 55-jährigen Fahrer fest.

Das anfänglich aufgekommene Unverständnis der Fahrgäste über die Kontrolle schwenkte komplett um, als diese das Ausmaß der Umstände realisiert hatten. Nachdem die Fahrer ein Bußgeld im vierstelligen Bereich bezahlt hatten und ein Ersatzbus mit einem ausgeschlafenen Fahrer organisiert war, konnten die immer noch fassungslosen Fahrgäste nach mehreren Stunden schließlich ihre Fahrt in Richtung Bosnien-Herzegowina fortsetzen.