Zwischen Karlsruhe und Konstanz: Schwarzwaldbahn fährt nach Problemen zum Räder-Check

Ob die Einschränkungen auf der Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und Konstanz bald ein Ende haben, entscheidet sich womöglich in wenigen Tagen.

Am Mittwoch hat die Bahn erneut Testfahrten auf der Schwarzwaldbahn angesetzt. Dabei will das Unternehmen nach Angaben einer Sprecherin prüfen, ob ein Schleifen der Schienen den gewünschten Effekt hatte. Das Ziel der Maßnahme war es, den Abrieb an den Rädern wieder auf ein Normalmaß zu verringern.

Die Deutsche Bahn hatte bei turnusmäßigen Untersuchungen der zweistöckigen Züge eine erhöhte Abnutzung der Räder auf der kurvenreichen Strecke zwischen Karlsruhe und Konstanz festgestellt.

Deshalb setzt das Unternehmen dort bis auf weiteres keine Doppelstockfahrzeuge mehr ein. Seit Ende Juni müssen Fahrgäste zwischen Hausach im Ortenaukreis und St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis in den Bus umsteigen. Dadurch verlängert sich die Reisezeit erheblich.

Als Gegenmaßnahme für den erhöhten Abrieb ließ die Bahn zunächst die Schienen schmieren und das Tempo drosseln. Beides brachte jedoch nicht die erhoffte Besserung. Ob das Schleifen hilft, wird sich nun zeigen. Mit Ergebnissen rechnet die Bahn aber frühestens an diesem Donnerstag, hatte die Sprecherin angekündigt.