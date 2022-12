Kuscheldecke vermisst: Sechsjähriger aus Karlsruhe ruft die Polizei an

Aufgebracht rief ein sechs Jahre alter Junge aus Karlsruhe-Grünwinkel am Dienstag um 16.45 Uhr die Polizei an. Am Telefon erzählte er, dass ihm etwas gestohlen wurde.

Um nach dem Rechten zu sehen, fuhr eine Polizeistreife an seine Wohnanschrift. Vor Ort stießen die Beamten auf die Mama des Jungen: Schnell stellte sich heraus, dass der Sechsjährige seine Kuscheldecke vermisste. Die Polizei hatte er gerufen, weil er sich Unterstützung erhoffte.

Junge aus Karlsruhe erzählt unter Tränen von verschwundener Kuscheldecke

Mit Tränen in den Augen schilderte er den Beamten, dass die Kuscheldecke, die er so gerne hat, weg ist – und bat erneut um Hilfe. Nach einem beruhigenden Gespräch konnte schließlich gemeinsam mit den Eltern eine Lösung gefunden werden.

Eine neue Kuscheldecke soll beschafft werden. Sichtlich zufrieden über die erfahrende Hilfe durch die Polizei verabschiedete sich der Junge von den Beamten.