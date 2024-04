Warnung in Sozialen Medien

Fahrer eines Mercedes-Sprinters spricht angeblich Kinder im Murgtal an

Gefahr für Kinder im Murgtal? In sozialen Medien kursiert die Warnung vor dem Fahrer eines Lieferwagens, der angeblich in Gaggenau und Gernsbach Kinder anspricht. Was weiß die Polizei?