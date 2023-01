Im Hintergrund für Saltatio Mortis

Singende Lehrerin Julia Vukelic: „Zuhause war Musik allgegenwärtig“

Sie kommt aus einer musikalischen Karlsruher Familie und singt gerne in der Freizeit: Lehrerin Julia Vukelic hat in jungen Jahren schon ein Album aufgenommen und hatte einen Nummer-eins-Hit in Finnland.