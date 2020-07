Sportlich, schnell und schön

Die Geschichte beginnt an Heiligabend 1949. Es muss für Rastatts Oberbürgermeister wie ein Weihnachtsgeschenk gewirkt haben, dass zwei Unternehmer ankündigten, in Muggensturm eine Fabrik aufbauen zu wollen. Kennen Sie das Unternehmen, von dem hier die Rede ist?

Die Geschichte beginnt an Heiligabend 1949. Es muss für Rastatts Oberbürgermeister wie ein Weihnachtsgeschenk gewirkt haben, dass zwei Unternehmer ankündigten, in Muggensturm eine Fabrik aufbauen zu wollen. Gerade hatte Mercedes-Benz in Gaggenau 1.200 Mitarbeiter entlassen müssen, da wirkte die Aussicht auf ein neues Werk mit 800 Arbeitsplätzen geradezu paradiesisch.

Die Verträge waren flugs gemacht, ein halbes Jahr später begannen die Arbeiter zu schrauben und zu löten. Wie hieß es damals so schön in der Presse: Das Werk lege sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung eines Produkts mit den Eigenschaften „sportlich und schnell“. Heute darf man hinzufügen: „und schön“, denn die Muggensturmer fertigten rasante Teile, die Herzen höher schlagen lassen. Etliche der ersten Arbeitskräfte kamen aus Messkirch, dort hatten die Unternehmer bereits zuvor diese Produkte hergestellt.

Wie edel die Muggensturmer Erzeugnisse waren, zeigt ihr Preis. Wer sich eines leisten wollte, musste 8.000 Mark ausgeben – etwa das Doppelte von dem, was damals ein VW-Käfer kostete. Manch einem war das selbst in der noch kärglichen Nachkriegszeit nicht zu viel, denn 176 Meteors, Comets oder Saturns, wie sie hießen, wurden in Muggensturm konstruiert, wenn auch zum Teil an anderen Orten gebaut.

Richtig berühmt wurden die Fabrikate bei Anhängern eines recht lauten Sports, der unter anderem in Hockenheim oft ausgeübt wird. So rasant wie windschlüpfrige Boliden über Rennstrecken fliegen, so rasant war die Muggensturmer Unternehmung auch wieder Geschichte: Schon nach wenigen Monaten ging das Werk in Konkurs.

Wie hieß die Firma, die das rasante Produkt in Muggensturm entwarf?

