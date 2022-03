Während in Karlsruhe Musik aus den Zauberer-Filmen gespielt wird, starten in der Region gleich zwei Puppentheater-Festivals. Ein paar Vorschläge unserer Redaktion.

Die Puppen kommen – mit der marottinale im Karlsruher Figurentheater marotte sowie der PuppenParade Ortenau gehen an diesem Wochenende gleich zwei hochkarätige Puppentheater-Festivals an den Start.

Zudem bieten die Bühnen der Region jede Menge Comedy und Musik, unter anderem in Karlsruhe ein Konzert mit der Musik aus den Harry-Potter-Filmen.

Bitte beachten Sie, dass für Veranstaltungen nach wie vor die 3G-Regeln gelten und informieren Sie sich vor der Veranstaltung über etwaige Absagen.

Benefizmatinee für die Ukraine im Karlsruher Staatstheater

„Frieden und Freiheit!“ – unter diesem Motto findet am Sonntag, 20. März, ab 11 Uhr eine Benefizmatinee für die Ukraine-Hilfe im Badischen Staatstheater in Karlsruhe statt. Die Künstlerinnen und Künstler aller Sparten des Hauses haben für diesen Zweck ein Überraschungsprogramm zusammengestellt.

Der Erlös der Veranstaltung des Staatstheaters mit dem Rotary Club geht an die Karlsruher Rosinen-Initiative, die Hilfsgüter in die Ukraine transportiert. Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

PuppenParade Ortenau beginnt in Achern

Auf dem Rathausplatz und Marktplatz startet am Samstag, 19. März, um 10 Uhr die beliebte PuppenParade Ortenau. Das interkommunale Festival bietet fast einen Monat lang in zwölf Städten der Ortenau Figurentheater in allen Formen für für Groß und Klein. In Achern gibt es am Samstag den ganzen Tag über bei freiem Eintritt Walking Acts wie „Schneeweißchen und Rosenrot“ oder „„Kasper fängt das Krokodil“ zu sehen. Um 12.30 Uhr wird „Armer Pettersson“ gespielt.

Das vollständige Programm sowie Tickets sind online unter www.puppenparade.de zu finden.

marottinale startet in Karlsruhe

Wer noch Karten will, muss sich beeilen: Ein paar der Stücke, die von Freitag bis Sonntag beim Figurentheater-Festival marottinale im marotte-Figurentheater Karlsruhe, Kaiserallee 11, aufgeführt werden, sind bereits ausverkauft. Karten gibt es am Samstag, 19. März, für „Daheim in der Welt“ (11 Uhr) und „Der gestiefelte Kater“ (16 Uhr). Beide Stücke sind ab vier Jahren.

Am Sonntag können Kinder ab drei Jahren um 11 Uhr „Mäuseken Wackelohr“ und um 16 Uhr „Der kleine Häwelmann“ besuchen. Mehr: www.marotte-figurentheater.de.

Harry-Potter-Musik im Konzerthaus Karlsruhe

In den Genuss der ikonischen Harry-Potter-Filmmusik von John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat können Fans des weltberühmten Zauberers am Sonntag, 20. März, kommen. „The Music of Harry Potter – Live in Concert“ ist jeweils um 15 und um 19 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe am Festplatz zu sehen und zu hören.

Die spätere Vorstellung ist bereits fast ausverkauft, für das frühere Konzert gibt es aber noch zahlreiche Tickets unter www.ticketmaster.de.

Pawel Popolski tritt im Tollhaus Karlsruhe auf

Ein absoluter Liebling der Comedy-Szene ist am Samstag, 19. März, im Karlsruher Tollhaus auf dem Alten Schlachthof zu sehen.

Pawel Popolski präsentiert in seiner Show „Nach der Strich und nach der Faden“ die schönsten Wodkalieder der Musikgeschichte und plant fest, sich „mit der gesamte Publikum schön einen chinter der Schrankwand zu nageln“.

Karten für dieses vielversprechende Abendprogramm gibt es unter www.tollhaus.de. Start der Show ist um 20 Uhr

Heinrich del Core kommt nach Rastatt und Bühl

„Glück g’habt“ – das hat Heinrich del Corre in letzter Zeit häufig. Auf welche Art und Weise, das will er am Freitag, 18. März, ab 20 Uhr auf der Bühne der BadnerHalle Rastatt, Kapellenstraße 20 bis 22, erzählen. Das ist nicht sein einziger Auftritt in der Region.

Am Sonntag, 20. März, tritt der Comedian ebenfalls ab 20 Uhr mit seinen Glücksgeschichten im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl auf. Karten gibt es unter www.reservix.de.

Wilde Weltmusik beim Nachtcafé in Ettlingen

Ein Gigant des Obertongesangs und der Pferdekopfgeige aus der Mongolei, ein Meister der 14-saitigen Gadulka aus Bulgarien und dazu die überwältigenden Percussionswelten eines Franzosen – das ist das Trio „Violons Barbares“, das seine Zuhörer mit Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Impro in ferne Sphären entführt.

So auch am Samstag, 19. März, wo die Ausnahmemusiker beim Nachtcafé ab 20.30 Uhr im Schloss Ettlingen zu hören sind. Karten gibt es unter www.reservix.de.

Drei Tage Mr. M’s Jazz Club im Kurhaus Baden-Baden

Und noch ein Festival: Jazzmusik der Extraklasse bieten von Donnerstag, 17. März, bis Samstag, 19. März, Marc Marshall und seine legendäre „Mr. M’s All Stars Band“. Auf der Bühne des Bénazetsaals im Kurhaus Baden-Baden geben sich Sänger und Instrumentalisten drei Tage lang die Musik-Klinke in die Hand.

Zu hören sind unter anderem Cosmo Klein und Lisa Bassenge (Freitag, 18. März) oder Thomas Siffling an der Trompete (Samstag, 19. März). Alle Konzerte starten um 20 Uhr, Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Für Samstag gibt es nur noch Restkarten. Tickets sowie Festivaltickets unter www.badenbadenevents.de.