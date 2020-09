Polizei sucht Hinweise

Trickdiebin klaut Goldkette vom Hals einer 83-jährigen Frau

Durch ein geschickt eingefädeltes Szenario wurde am vergangenen Dienstag eine ältere Frau in Grötzingen beraubt. Die Diebin hatte ihrem Opfer eine Halskette geschenkt und umgehängt, um an die Goldkette am Hals der Frau zu kommen.