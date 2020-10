Urban Jungle in Karlsruhe: der Hype um Zimmerpflanzen

Zimmerpflanzen stehen in beinahe jeder Wohnung. Wahre Pflanzen-Fans gehen aber noch weiter: Sie sammeln wertvolle Pflanzen und kreieren einen Dschungel in ihren eigenen vier Wänden. Und sie sind bereit, sehr viel Geld dafür auszugeben.

Der Dschungel in der Wohnung

Von Beate Münzenmaier

Wenn Kevin Qiu die Wohnungstür öffnet, sind sie kaum zu übersehen, die über 300 Zimmerpflanzen. Seine Sammlung hat die 31 Quadratmeter Wohnung in der Weststadt eingenommen – Pflanzen in beleuchteten Terrarien, an der Decke, im Regal, auf dem Balkon. Wenn er sich ins Bett legt, stehen die Pflanzen direkt neben ihm.

Vor fünf Jahren hat der Masterstudent der Elektrotechnik begonnen, sich mit Pflanzen zu beschäftigen. Zunächst mit einfachen Pflanzen aus dem Baumarkt. Doch mit der Zeit entwickelte er eine Sammelleidenschaft. Aus ein paar Pflanzen wurden schnell 300.

Seine Leidenschaft lebt er auch als Plantfluencer, als Influencer für Pflanzen, bei Instagram aus. Rund 30.800 Menschen folgen ihm dort. Sie liken die Fotos seiner Pflanzen, kommentieren voller Bewunderung die grünen Schönheiten, tauschen sich über Pflege und botanische Bezeichnungen aus.

Denn mit seiner Sammelleidenschaft ist Kevin Qiu nicht alleine. Immer mehr Menschen verwandeln ihre Wohnungen in einen Urban Jungle, einen Dschungel in den eigenen vier Wänden. YouTuber zeigen, wie man das beste Substrat mischt, Spinnmilben loswird und die Lieblingspflanze mit Wurzelfäule rettet. Bei Instagram geben Nutzer private Einblicke in ihre begrünten Wohnungen.

Der bekannteste Pflanzen-Account heißt „Urban Jungle Bloggers“, hat rund 1,1 Millionen Follower und zeigt die Wohnungen der Pflanzenfans.

Kevins Qius Eindruck: „Seit Corona haben noch mehr Menschen das Hobby Pflanzen für sich entdeckt“. Doch es habe sich etwas verändert. Viele beginnen ihre Sammelleidenschaft durch Instagram und orientieren sich an den Fotos der Plantfluencer.

Statt der üblichen Pflanzen im Baumarkt seien nun die Pflanzen begehrt, die in den Timelines omnipräsent und besonders „instagrammable“ sind. Philodendren mit großen, grünen Blättern oder Pflanzen, die weiße Verfärbungen – eine Variegation - haben.

Zimmerpflanzen als Spekulationsobjekte

Der Instagram-Hype erklärt auch die hohen Preise dieser Pflanzen. Die Menschen sind nun bereit, sehr hohe Summen zu zahlen. Ein kleiner Trieb einer Monstera Adansonii Variegata bringt beispielsweise bis zu 2000€. „Pflanzen wurden zu Spekulationsobjekten“, so Qiu.

Dorothee Palla dos Santos bestätigt diesen Trend. In ihrem Urban Jungle Concept Store in der Karlsruher Oststadt verkauft sie die unterschiedlichsten Pflanzen, ab und zu auch ein paar begehrte Exemplare aus ihrer eigenen Sammlung. Denn auch sie hat in ihrem Zuhause einen Urban Jungle, mit rund 100 Pflanzen aber ein bisschen kleiner als der von Qiu.

Die Veränderung der „Pflanzenszene“ durch Instagram zeigt sich in Palla dos Santos‘ Arbeitsalltag. Es habe Pflanzen ge geben, die manchmal vier Wochen lang im Laden standen. Nun gingen sie in weniger als einer Stunde weg. „Wenn ich Fotos von begehrten Pflanzen aus meinem Geschäft bei Instagram poste, stehen die Leute kurze Zeit später vor meiner Tür.“

Vor allem junge Kunden kommen in ihren Laden, darunter auch einige Stammkunden. Dorothee Palla dos Santos‘ Kundschaft kommt aber nicht nur aus Karlsruhe. Pflanzen-Fans reisen aus ganz Deutschland an, teilweise auch aus Frankreich. Sie bekommt Anrufe und Online-Anfragen, ob sie bestimmte Pflanzen im Sortiment habe.

Durch den Online-Versand kann der Urban Jungle Concept Store an Kunden deutschlandweit liefern und wurde auch schon in einem Video einer Pflanzen-YouTuberin erwähnt. Sie bewertete den Bestellvorgang, Versand und die Qualität der Pflanzen im Shop. Im Anschluss war der Online-Shop von Dorothee Palla dos Santos fast leergekauft.

Online-Verkauf boomt - lockt aber auch Betrüger an

Der Online-Verkauf boomt. Nicht nur bei offiziellen Online-Shops, auch bei Portalen wie ebay-Kleinanzeigen. Dort verkaufen Privatpersonen Ableger, also abgeschnittene Triebe ihrer Pflanzen, die oft aus nur einem oder zwei Blättern mit ein paar kleinen Wurzeln bestehen.

Bei ebay-Kleinanzeigen gebe es aber auch immer mehr Betrüger, so Dorothee Palla dos Santos. Verkäufer bieten beispielsweise Pflanzen in schlechter Qualität an. Sie habe schon Anzeigen gesehen, in denen Ableger als weiß gefärbte Rarität verkauft wurden, statt einer Variegation aber einen Virus hatten.

Planfluencer Kevin Qiu hält solche Käufe für riskant. Bei privaten Verkäufern hätten die Kunden keine Garantie oder Absicherung. Deshalb empfiehlt er, möglichst nur Pflanzen zu kaufen, die man persönlich abholen kann.

Qiu verkauft selbst auch Ableger seiner grünen Mitbewohner. Sein Glück: er sammelte schon Pflanzen, bevor der große Hype aufkam. Ein Philodendron Gloriosum steht auch in seiner Wohnung. So kann er die heiß begehrten Ableger bei ebay-Kleinanzeigen anbieten.

Am liebsten tauscht er seine Lieblinge aber mit Bekannten aus der Community. „Wenn eine Pflanze langweilig wird, gebe ich sie weg“. Die begehrten Pflanzen von Instagram sind auch nicht interessant genug für ihn. Seine Pflanzen müssten selten sein. Deshalb verwendet Qiu viel Zeit auf die Suche nach seinen Wunschpflanzen in Facebook-Gruppen oder direkt bei anderen Sammlern.

So kommen immer mehr Pflanzen zu seiner Sammlung hinzu. Ob es Kevin Qiu nicht irgendwann zu viel wird? „Mein Traum ist ein Gewächshaus“ – und darin kann er seine Sammelleidenschaft dann voll ausleben.