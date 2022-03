Was am 5. und 6. März los ist

Wahrlich keine Selbstverständlichkeit: Eine Gruppe Jugendlicher traut sich, vor großem Publikum zu tanzen. Ihr Auftritt zählt zu den Veranstaltungen, deren Besuch sich dieses Wochenende sicherlich lohnt.

Wir stellen eine Auswahl vor. Sechs Tipps.

Beachten Sie bitte die aktuellen Corona-Regeln. Informieren Sie sich auch beim jeweiligen Veranstalter über Zutrittsvoraussetzungen und durchaus mögliche Absagen.

Tanzprojekt mit Jugendlichen in Karlsruhe

Kai ist 14, Peer 16 Jahre alt. Die beiden Jungen gehören zu den neun Jugendlichen, die seit Ende Februar im Badischen Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1, in Karlsruhe auftreten. Sie setzen sich tänzerisch mit Männlichkeitsbildern und Rollenklischees auseinander - das nächste Mal am Samstag, 5. März, um 19 Uhr.

„Alles tanzt! Halbstark“ ist ein Projekt des Staatsballetts und des Volkstheaters. Sie hatten Jungen dazu eingeladen, mit Bewegung und Musik zu experimentieren. Vier Monate probten die 14- bis 21-Jährigen, nun zeigen sie das einstündige Stück. Ein kleiner Ausschnitt ist auf der Internetseite des Staatstheaters zu sehen.

Infos und Tickets unter Telefon (0721) 933333 und www.staatstheater.karlsruhe.de.

Puppentheater in Karlsruhe

Theaterluft können dieses Wochenende auch Kinder schnuppern. In den beiden Figurentheatern der Region geht der Vorhang auf. Die Vorstellung des Pforzheimer Figurentheaters Raphael Mürle ist allerdings bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für Puppen-Auftritte des marotte-Figurentheaters in Karlsruhe. Denn das Haus in der Kaiserallee 11 hat Zusatzvorstellungen ins Programm genommen.

Am Samstag, 5. März, betritt „Der kleine Eisbär“ die Bühne. Um 14 und 16 Uhr können Mädchen und Jungen ab drei Jahren die Abenteuer des jungen Arktisbewohners erleben, die zweite Vorstellung ist jedoch ausverkauft.

Am Sonntag, 6. März, zeltet Pettersson gleich dreimal: um 11 Uhr (ausverkauft) sowie um 14 und 16 Uhr. Das Stück über den alten Herrn und seinen Kater Findus richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

Infos und Tickets unter www.marotte-figurentheater.de.

Werkschau von Jürgen Zimmermann in Ettlingen

Am Sonntag, 6. März, geht eine Ausstellung in Ettlingen zu Ende. Nur noch wenige Tage sind im Kunstverein Wilhelmshöhe, Schöllbronner Straße 86, die Werke von Jürgen Zimmermann zu sehen. Der Bildhauer, der in den 1970er Jahren an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe studiert hat und in der badischen Metropole lebt, zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten der vergangenen drei Jahrzehnte. Die Werkschau lässt die Besucher schmunzeln, Zimmermann verbindet einfallsreich profane Gegenstände.

Die Ausstellung ist bis diesen Samstag täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr los. Weitere Infos unter www.kunstverein-wilhelmshoehe.de.

Cornelissen-Zeichnungen in Mannheim

Endspurt heißt es auch in Mannheim. Die Kunsthalle widmet sich lediglich eine weitere Woche dem niederländischen Zeichner Robbie Cornelissen. Am Sonntag, 13. März, ist Schluss. Wer die Sonderausstellung dieses Wochenende besuchen will: Das Museum am Friedrichsplatz 4 öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr.

Die Schau steht unter der Überschrift „Terra Nova“. Cornelissen bildet in seinen häufig riesigen Zeichnungen menschenleere Bibliotheken, Wartesäle oder Fabrikhallen ab. Die Räume selbst werden zu Spiegeln des menschlichen Innenlebens, so die Ausstellungsmacher. Interessierte können sich vorab über die Schau und Künstler informieren.

Unter www.kuma.art finden sie zwei Filme. Weitere Infos auch unter Telefon (06 21) 2 93 64 23.

Violinkonzerte in Baden-Baden: Vilde Frang und Johan Dalene

Vilde Frang gilt als die bekannteste Geigerin Skandinaviens. Die 35-jährige Norwegerin spielt am Samstag, 5. März, gemeinsam mit den Wiener Symphonikern im Festspielhaus Baden-Baden. Sie entführen ihre Zuhörer mit einem Violinkonzert in die musikalische Welt Ludwig van Beethovens. Dirigent ist Andrés Orozco-Estrada. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Um 16.40 Uhr sowie um 17.10 Uhr findet ein 20-minütiger Einführungsvortrag statt.

Aus Skandinavien stammt auch der Geiger Johan Dalene. Der 22-Jährige, der als aufstrebender Star betitelt wird, ist am Sonntag, 6. März, in Baden-Baden zu Gast. Bei der Matinée um 11 Uhr bringt er neben einer Violinsonate von Beethoven Werke von Maurice Ravel, Johannes Brahms und Tebogo Monnakgotla zu Gehör.

Infos und Tickets für beide Konzerte unter www.festspielhaus.de und Telefon (0 72 21) 3 01 31 01.

Geistliches Konzert im Speyerer Dom

Das imposante Bauwerk verspricht ein Konzert in besonderem Ambiente: Am Samstag, 5. März, startet im Speyerer Dom eine Konzertreihe. Bis 2. April heißt es jeden Samstag in dem romanischen Gotteshaus „Cantate Domino“. Das erste Konzert findet um 18 Uhr in der Krypta statt. Christina Meißner spielt auf dem Violoncello Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Marie Clemens dall’ Abaco und John Palmer.

Der Eintritt ist frei, einer Anmeldung bedarf es nicht. Weitere Infos unter www.bistum-speyer.de.